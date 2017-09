V novembri si v New Yorku zmerajú sily Wilder s Ortizom o opasok WBC

Deontay Wilder. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Doteraz nezdolaní boxeri v ťažkej hmotnostnej kategórii Deontay Wilder a Luis Ortiz si 4. novembra zmerajú sily o majstrovský opasok organizácie WBC. Dejiskom ich súboja bude hala Barclays Center v New Yorku.Pre 31-ročného Wildera to bude už šiesta obhajoba titulu, v 38 stretnutiach zvíťazil až na jednu výnimku vo všetkých prípadoch KO spôsobom.naznačil Wilder prípadný súboj s Anthonym Joshuom.Tridsaťosemročný Ortiz má doteraz v profiringu bilanciu 27 víťazstiev, z toho 23-krát dal svojmu súperovi KO. V prípade triumfu sa môže stať prvým kubánskym šampiónom v ťažkej váhe.citovala agentúra AP Kubánca.