V novom ročníku hokejovej LM menej účastníkov, Frölunda chce hetrik

Zloženie základných skupín:



Skupina A: Tappara Tampere (Fín.), Red Bull Salzburg (Rak.), Grizzlys Wolfsburg (Nem.), HC '05 iClinic BANSKÁ BYSTRICA (SR)

Skupina B: HC Kometa Brno (ČR), KalPa Kuopio (Fín.), Malmö Redhawks (Švéd.), Stavanger Oilers (Nór.)

Skupina C: Viedeň Capitals (Rak.), EV Zug (Švajč.), JYP Jyväskylä (Fín.), HK Neman Grodno (Biel.)

Skupina D: HV71 Jönköping (Švéd.), Adler Mannheim (Nem.), HC Oceláři Třinec (ČR), Esbjerg Energy (Dán.),

Skupina E: Växjö Lakers (Švéd.), Bílí Tygři Liberec (ČR), HC Davos (Švajč.), Cardiff Devils (Veľ. Brit.)

Skupina F: SC Bern (Švajč.), TPS Turku (Fín.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Nottingham Panthers (Veľ. Brit.)

Skupina G: Red Bull Mníchov (Nem.), Brynäs IF (Švéd.), IFK Helsinky (Fín.), Comarch Cracovia Krakov (Poľ.)

Skupina H: Frölunda HC (Švéd.), ZSC Lions Zürich (Švajč.), KAC Klagenfurt (Rak.), Gap Rapaces (Franc.)



Doterajší víťazi Ligy majstrov:



2015: Lulea HF (Švéd.)

2016: Frölunda Indians (Švéd.)

2017: Frölunda Indians (Švéd.)

Bratislava 24. augusta (TASR) - Vo štvrtok 24. augusta odštartuje prvými zápasmi 4. ročník hokejovej Ligy majstrov. V súťaži nastalo viacero zmien, najmarkantnejšou je zúženie počtu účastníkov zo 48 na 32. Slovenský hokej bude v prestížnej súťaži zastupovať iba majster z Banskej Bystrice, pre ktorého to bude premiérová účasť v LM.V minulosti mali istotu účasti tzv. zakladajúce tímy, no aj v tomto smere nastala zmena. Do LM sa dalo dostať iba na základe výsledkov v domácich súťažiach. Výnimkou je len švédska Frölunda, ktorá mala istú účasť ako vlaňajší majster. Švédsky klub sa v novej sezóne pokúsi o víťazný hetrik, keďže v LM triumfoval aj v roku 2016. Druhý finalista vlaňajšieho ročníka Sparta Praha tentoraz v štartovom poli chýba, keďže v domácej súťaži vypadla už vo štvrťfinále play off.V sezóne 2016/2017 bude mať v LM zastúpenie celkovo 12 európskych krajín, pričom k favoritom budú tradične patriť mužstvá zo Švédska a Fínska. Nový ročník bude pre kluby zaujímavejší aj z finančného hľadiska a tento trend bude pokračovať aj v ďalších sezónach. Víťaz získa za titul 300.000 eur, no napríklad v sezóne 2022/23 to už bude 720.000.Dianie v ôsmich základných skupinách sa definitívne uzavrie 11. októbra a nasledovať budú osemfinálové súboje. Finále je na programe 6. februára 2018. Slovenský hokej bude mať podobne ako v úvodnej sezóne 2014/2015, iba jediného zástupcu HC '05 iClinic Banská Bystrica. Žreb ho nasmeroval do A-skupiny, v ktorej narazí na fínsky tím Tappara Tampere, rakúsky Red Bull Salzburg a nemecký Grizzlys Wolfsburg. Prvýkrát sa v LM nepredstavia hokejisti HC Košice. Tí spoločne s hráčmi HK Nitra reprezentovali slovenský hokej v minulom ročníku. Oba slovenské tímy vlani postúpili zo základných skupín, no vypadli už v následnom 16-finále. Nitrania skončili po výsledkoch 0:7 a 0:5 s Vítkovicami, Košičania nestačili na švajčiarsky Fribourg-Gotterón, ktorému podľahli po výsledkoch 1:1 a 1:4.