V novom zozname je 172 správcov bytových domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. septembra (TASR) – Správcovia bytových domov majú posledné štyri mesiace na to, aby sa pripravili na prísnejšie podmienky svojho podnikania. V novom zozname je aktuálne zapísaných 172 správcov. TASR to potvrdilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.Nový zákon účinný od januára 2016 s dvojročnou prechodnou dobou zaviedol minimálne požiadavky odbornosti pre výkon činnosti správcov, ktorí budú musieť absolvovať vzdelávanie a povinné odborné skúšky.MDV zároveň vedie verejne dostupný zoznam správcov. Pôvodne bola správa bytových domov voľnou živnosťou, po novom sa bude viazať na zápis v tomto registri. Pri opakovanom porušení povinností bude možné správcu zo zoznamu vyčiarknuť.uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.Zoznam akreditovaných kurzov odborného vzdelávania, ktoré spĺňajú požiadavky vyhlášky, vedie ministerstvo školstva. V súčasnosti ich môže poskytovať päť vzdelávacích inštitúcií, konkrétne občianske združenie Academia Istropolitana Nova, spoločnosť V.O.Č. Slovakia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, spoločnosti TM Consulting a NOVA Training.MDV pripomenulo, že správcovia bytových domov musia byť zapísaní do konca tohto roka.zdôraznila Ducká.