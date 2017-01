V novozámockej firme by mali na jar pribudnúť nové pracovné miesta

Ilustračné foto, ovocinárska sezóna v spoločnosti Novofruct SK, s.r.o. Nové Zámky. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nové Zámky 29. januára (TASR) - Novozámocká firma Novofruct SK, s.r.o., bude v tomto roku investovať do nových technológií, preto by mohla prijať približne 15 nových pracovníkov. Podľa generálneho riaditeľa a konateľa firmy Norberta Hogenbucha však spoločnosť nemá dobré skúsenosti s naberaním nových pracovných síl." vyjadril sa generálny riaditeľ s tým, že skôr idú cestou zvyšovania kvality a stabilizácie súčasného stavu zamestnancov. Cieľom je podľa neho vyvolať k firme lojalitu a určitú zviazanosť, pretože takéto časté výmeny pracovníkov znižujú produktivitu spoločnosti.Podľa jeho slov to má, samozrejme, aj vplyv na ziskovosť, a tým pádom aj na možnosti zvyšovania miezd, ktoré sú takisto v cieľoch firmy. "" povedal s tým, že nábor nových pracovníkov firma plánuje v nadväznosti na rozširovanie výroby v časovom horizonte apríl-máj. Na preklenutie sezónnosti využíva aj zamestnávanie brigádnikov či prenájom pracovných síl od pracovných agentúr.Novofruct doteraz nespolupracovala so školami v rámci duálneho vzdelávania, no manažment chce ísť aj touto cestou. "" vysvetlil Hogenbuch.Aj v procese konzervovania potravín a spracovania ovocia a zeleniny chce firma podniknúť kroky v oblasti duálneho vzdelávania. "Tam by sme radi vybudovali spoluprácu skôr s niektorou z vysokých škôl, aby sme zabezpečili aj odbornú kontinuitu, keďže sa viacerí naši kolegovia blížia k dôchodkovému veku. Preto je dôležité podchytiť si ľudí už počas ich štúdia, ukázať im procesy našej firmy a fakt, že pracovať v našej spoločnosti sa oplatí a má budúcnosť," ukončil.