V Nových Zámkoch pokračujú v bezplatnej doprave žiakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 4. septembra (TASR) – Žiaci základných škôl (ZŠ) a osemročného gymnázia, tried príma, sekunda, tercia, kvarta, v Nových Zámkoch budú môcť aj v tomto školskom roku cestovať do školy zadarmo. Ako TASR informovala riaditeľka spoločnosti Arriva Slovakia pre obchod a komunikáciu Petra Helecz, bezplatnú prepravu im umožní už štvrtý ročník spoločného projektu mestského úradu, ZŠ a dopravnej spoločnosti Arriva.V rámci projektu So mnou cestuješ do školy zdarma! môžu chlapci a dievčatá cestovať počas dní školského vyučovania v čase od 6.00 h do 8.00 na linkách mestskej hromadnej dopravy zadarmo.povedala Helecz.Príslušná škola žiadosť potvrdí a každému záujemcovi bezplatne vydá preukaz, ktorý treba ukázať vodičovi pri nástupe do autobusu. "dodala riaditeľka spoločnosti pre obchod a komunikáciu.