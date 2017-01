V obci Dlhé nad Cirochou mali zábavu. Rybári súťažili v love pod ľadom

Na snímke rybár súťaži v love pod ľadom na súkromnom rybníku v Dlhom nad Cirochou v Humenskom okrese Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Dlhé nad Cirochou 6. januára (TASR) – Na súkromnom rybníku v Dlhom nad Cirochou v Humenskom okrese dnes rybári súťažili v love pod ľadom, ktorý je medzi nimi podľa slov organizátora podujatia Štefana Duca populárny.uviedol pre TASR. Prevažne chytali pstruhy dúhové. Pred súťažou do rybníka napúšťali približne 250 kilogramov tohto druhu, čo predstavuje okolo 1000 kusov.Súťaž prebiehala v troch hodinových kolách, každá chytená ryba bola za bod. Po druhom kole vylovili rybári asi 150 kusov.uviedol organizátor. To posledné je podľa jeho slov najrozhodujúcejšie.Aj napriek mínusovým teplotám, prišlo do Dlhého nad Cirochou takmer 70 rybárov. Všetci boli na počasie pripravení. Podmienky na lov pod ľadom boli, ako Duc tvrdí, vhodné. V rybníku o rozlohe dva hektáre sú napúšťané okrem pstruhov aj kapry, šťuky, zubáče či sumce.dodal. Aj preto rybári chytali pstruhy prevažne na umelé nástrahy.Cieľom súťaže je okrem iného aj to, aby ľudia vyskúšali takýto typ lovu. Veronika Hromňáková z Humenného bola medzi takmer sedemdesiatkou mužov jedinou rybárkou. Ryby pod ľadom chytala dnes prvýkrát, podarilo sa jej uloviť štyroch pstruhov. Ku koníčku, v ktorom vidí najmä pohodu, pokoj a relax, ju priviedol priateľ. Za svoj doteraz najväčší úspech považuje 62-centimetrového kapra.