V obci Rohožník sa chystá výstavba obytnej zóny 71 rodinných domov

Bratislava 13. februára (TASR) – Obec Rohožník v okrese Malacky plánuje v lokalite Záhumenice v dvoch etapách vybudovať obytnú zónu so 71 rodinnými domami. Svoj zámer už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Dotknuté územie je situované v katastrálnom území obce Rohožník. Lokalita pre obytný súbor leží v jej extraviláne a nachádza sa v dotyku so zastavaným územím obce. Pozemky, na ktorých majú vyrásť rodinné domy, sú v katastri evidované ako orná pôda.píše obec v materiáli.Pozemky sú vo vlastníctve viacerých investorov, s ktorými budú uzatvorené dohody o výstavbe a obchodné zmluvy o finančnom vyrovnaní. Po rozdelení sa prevedú na budúcich individuálnych stavebníkov.Výstavba sa má uskutočniť na pozemkoch, ktoré majú spolu výmeru približne 4,22 hektára, z toho prvá etapa 1,47 hektára. Súčasťou obytného súboru má byť 32 rodinných domov v prvej etape a 39 domov v druhej etape, spolu 71 rodinných domov. Pôjde o najviac dvojpodlažné objekty s podkrovím.Pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti štátnej cesty II/501 Rohožník – Plavecký Mikuláš – Jablonica na východnom okraji obce Rohožník, pri výstupe z obce smerom na Sološnicu.Stavebné práce sa začnú ihneď po vydaní stavebného povolenia na jednotlivé časti súboru. Jeho výstavba by mala podľa obce trvať tri až päť rokov. Predpokladané náklady bez nákladov na stavbu rodinných domov vyčíslila na zhruba 514.000 eur.