V obci Svinia je záujem o voľby skromnejší, riešili aj jeden podnet

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Svinia 4. novembra (TASR) – V obci Svinia v okrese Prešov je záujem o voľby do vyšších územných celkov nižší ako pri ostatných voľbách. K urnám však chodia ľudia sporadicky od rána. Medzi prvými voličmi boli členovia obecnej hliadky, ktorí pomáhajú udržiavať poriadok v početnej rómskej osade.uviedol predseda volebnej komisie Jozef Varga.Medzi voličmi v Svinnej bola aj Helena Poráčová.povedala pre TASR volička.Zuzana Madziková chodí tiež voliť pravidelne, považuje to za dôležité a nechce, aby jej hlas prepadol v niektorých voľbách. Z ponuky kandidátov si dokázala vybrať. Mladý volič Dezider Bilý chce, aby sa zlepšilo postavenie Rómov a znížila sa kriminalita. Sú to jeho prvé voľby, na ktorých sa zúčastňuje.Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Prešove Mária Šimčíková pre TASR uviedla, že ešte v piatok (3.11.) popoludní dostali podnet, že v obci Svinia jednej z členiek okrskovej volebnej komisie bolo povedané, aby v sobotu nechodila do volebnej komisie, lebo je ich párny počet a údajne ich má byť nepárny. Okresná volebná komisia podnet vyhodnotila ako neznalosť zákona. Zároveň si overili dnešný stav. Všetci členovia okrskovej volebnej komisie sú od začiatku prítomní na voľbách. Dotknutej členke okrskovej volebnej komisie nikto nebránil, aby sa ujala svojej funkcie.Voliči v Prešovskom kraji si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 kandidátov, nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si voliči v 13 obvodoch volia 62 poslancov z 500 uchádzačov.