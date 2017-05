V obci Zohor v okrese Malacky sa pripravuje výstavba rodinných domov

Ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Nové stavebné pozemky pre rodinné domy by mali pribudnúť v obci Zohor v okrese Malacky. Počíta s tým zámer spoločnosti Bel – House, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Dôvodom je zvýšený dopyt zo strany obyvateľov. Pripravené by mohli byť v apríli 2018.uvádza investor v zámere.Malo by ísť prevažne o izolované rodinné domy, najviac dvojpodlažné s funkčne využívanými podkroviami, na tradične usporiadaných pozemkoch ukončovaných plochami pridomových záhrad. Pozemky sú od centra obce vzdialené zhruba 0,6 kilometra.V dôsledku realizácie tejto činnosti dôjde podľa navrhovateľa k trvalému záberu a úbytku poľnohospodárskej pôdy dotknutého územia s výmerou približne 58.613 m2. Ako čiastočnú kompenzáciu sa však obec rozhodla zmeniť funkčné využitie inej schválenej lokality, teda ju nevyužiť pre výstavbu, ale ponechať jej súčasnú funkciu.konštatuje investor.Výstavba inžinierskych sietí a komunikácií by sa mala začať v júli tohto roka a jej ukončenie predpokladá navrhovateľ v apríli 2018. Celkové náklady odhaduje na 2,3 milióna eur.