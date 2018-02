V odvolacej jury pre biatlonové súťaže je po tretí raz Ivor Lehoťan

Na archívnej Ivor Lehoťan. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Okrem samotných športovcov sa ocitnú v plnom nasadení na ZOH v Pjongčangu ďalší slovenskí vyslanci, ktorí budú riešiť pri biatlone najmä neočakávané situácie. Ak všetko pôjde dobre podľa predstáv, tak Ivor Lehoťan nebude musieť v odvolacej jury horúčkovito pracovať. Ak nikto neochorie, lekár Vladimír Vachalík bude, obrazne povedané, ordinovať len vitamíny. Ak sa ženskému biatlonu zadarí, tak aj bývalý reprezentant v behu na lyžiach a teraz tréner Martin Bajčičák si môže uľahčene vydýchnuť a prijať gratulácie.Lehoťan už po tretí raz za sebou bude na ZOH člen odvolacej jury pre biatlonové súťaže.spresnil,Pjongčang vyvolával dosť veľa polemík, či táto voľba bola správna. Viceprezident IBU zostáva pri vnímaní dejiska ZOH pokojný.V minulosti mal Pjongčang problém s profilom tratí, strmé zjazdy a stúpania sa v dôsledku kritiky zmiernili, no napriek tomu im náročnosť nechýba. Lehoťan zalistoval v minulosti.V programe ZOH uvažuje IBU v budúcnosti podľa Lehoťana aj o rozšírení disciplín.Pred ZOH sa skloňoval doping a akási dvojkoľajnosť pri jeho posudzovaní zo strany MOV a medzinárodných federácií.reagoval Lehoťan.Bajčičák, počas aktívnej kariéry päťnásobný olympionik, mal v príprave biatlonistiek pod dohľadom bežeckú výkonnosť a podľa toho, aké časy dosahujú sestry Paulína a Ivona Fialkové, tak sa mu darilo.Profil tratí si Bajčičák nielen preštudoval, ale ho aj preniesol do vlastných nôh.Pri biatlone strávi počas ZOH v Pjongčangu veľa času osvedčený lekár Vachalík.zaprial si.Často sa vo svete pred olympiádami objavovali správy o nákazlivých chorobách, naposledy pred Riom vírus Zika, ktorý prenášali komáre.zvážil riziká Vachulík.Vo všeobecnosti patria biatlonisti medzi odolných športovcov a myslí si to aj Vachalík.