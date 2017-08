V Oklahoma City prekazili útok pravicového extrémistu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Oklahoma City 15. augusta (TASR) - Americké úrady prekazili teroristický útok, v rámci ktorého plánoval 23-ročný pravicový extrémista Jerry Drake Varnell odpáliť improvizované výbušné zariadenie v centre mesta Oklahoma City. Vyplýva to z trestného oznámenia podaného v pondelok na tamojšom okresnom súde.Mladíka zatkli v sobotu po tom, čo sa pokúsil odpáliť nálož pred pobočkou banky BancFirst. Svoj čin však nestihol vykonať, pretože ho mali celý čas na muške tajní agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla agentúra AP.Na výsluchu muž povedal, že je prívržencom krajne pravicového hnutia Three Percenters, ktoré založil 17. decembra 2008 Mike Vanderboegh z Alabamy a za cieľ si dalo boj proti vláde Spojených štátov za porušovanie ústavy krajiny.Varnell pôvodne chcel "zničiť vládu" a podľa FBI plánoval útok na centrálnu banku Fed vo Washingtone. Neskôr sa však rozhodol pre útok na banku v Oklahoma City.Podľa vyšetrovateľov chcel atentátnik napodobniť čin Timothyho McVeigha, odsúdeného a popraveného za účasť na bombovom útoku na federálnu budovu v Oklahoma City z 19. apríla 1995, pri ktorom zomrelo 168 ľudí. Do 11. septembra 2001 to bol počtom obetí najväčší teroristický útok na území USA.