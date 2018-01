V okolí Brezovice vzniká turistický chodník s knižnicou vo včeľom úli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezovica 31. januára (TASR) – Dobudovanie lesného náučno-poznávacieho Brezovského turistického chodníka je ambíciou Občianskeho združenia Peťa kašineho. Ponúkne návštevníkom okolia obce Brezovica v okrese Sabinov príjemné posedenie pri ohnisku, informácie o faune a flóre regiónu, ale aj knižnicu, ktorú nájdu priamo v lese. Informoval o tom predseda a zakladateľ združenia Peter Bujňák."Druhý rok robíme v lesoch v okolí Brezovice náučný chodník. Chýba tam už iba máličko, nejaké lavičky, stôl, ohnisko. Na jar to dokončíme a keď sa oteplí, plánujeme ho otvoriť. Chceme hlavne mladú generáciu a deti zo základných škôl tam dostať. Aby nešli na výlet do kina, ale aby sa vybrali do lesa. Máme tam horskú knižnicu vo včeľom úli. Dá sa tam posedieť, pokochať pekným výhľadom, prečítať si dobrú knihu," povedal Bujňák.Poznávací chodník je dlhý asi tri kilometre, na trase vybudujú tri studničky. Turisti tu nájdu náučné panely, ktoré im priblížia, aké huby, byliny, rastliny a stromy tu rastú. Úľ s knihami tam už funguje a zatiaľ majú pozitívnu skúsenosť. Niektoré knihy si ľudia zobrali, iné pribudli. Do budúcna uvažujú aj s jeho rozšírením. Občianske združenie získalo na tento projekt finančnú dotáciu 800 eur z grantového programu Šariš ľuďom, ktorý v aktuálnom ročníku podporil rozvoj cestovného ruchu, obnovu pamiatok, historických objektov a iných symbolov Prešovského kraja.Názov občianskeho združenia vznikol podľa tradície, keď v dedine dávali k častým priezviskám ešte ďalšie prímenie. Prababku Petra Bujňáka volali Kaša, kto išiel k ním domov, ináč nepovedal, len že ide "do kašineho". Názov zľudovel a zakladatelia združenia si ho prisvojili.Náučný chodník nie je jedinou aktivitou OZ Peťa kašineho. Poslednú januárovú nedeľu slávnostne otvorili ľudové múzeum v obci.