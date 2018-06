V okolí mesta Manbidž začali hliadkovať tureckí a americkí vojaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 18. júna (TASR) - Tureckí a americkí vojaci začali v pondelok hliadkovať na severe Sýrie, pozdĺž línie medzi mestami Manbidž a susedným regiónom pod tureckou kontrolou. Podľa vyhlásenia tureckej armády hliadkovanie realizujú turecká a americká strana nezávisle od seba, informovala agentúra Reuters.Ide o súčasť dohody dosiahnutej na základe rokovaní Ankary s Washingtonom. Začiatok hliadkovacej misie potvrdilo i Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Vojenská koalícia pod velením Spojených štátov medzitým uskutočnila letecký útok na pozície vládnych síl v provincii Dajr az-Zaur, pri ktorom zahynulo niekoľko vojakov, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA. K náletu došlo tri dni po tom, ako sýrska vládna armáda v danej oblasti zaznamenala značný územný zisk.Zmienený sýrsky zdroj obvinil koalíciu z toho, že útočí na vládne ciele, zatiaľ čo tajne podporuje teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Sýrske médium citované agentúrou Anadolu ďalej uviedlo, žeSýrske kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) 5. júna oznámili, že z Manbidžu stiahli svojich vojenských poradcov; deň po tom, ako Turecko ohlásilo dosiahnutie dohody s USA ohľadom budúcnosti daného územia. Manbidž oslobodili od IS sily pod kurdským vedením v roku 2016 za pomoci vojenskej koalície pod velením USA.Turecko si podľa agentúra DPA praje odchod YPG z Manbidžu, ale zároveň sa usiluje o odzbrojenie tejto kurdskej skupiny na celom severe Sýrie, čo vyvoláva otázky ohľadom budúceho vývoja.Ankara sa totiž domnieva, že kurdská Zjednotená demokratická strana (PYD) v Sýrii a YPG ako jej ozbrojené krídlo majú väzby so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná ako militantná teroristická organizácia. Jednotky YPG majú pod kontrolou rozľahlé územie na severe Sýrie pri hraniciach s Tureckom.