V okolí poškodenej kalifornskej priehrady vyvolávajú obavy nové búrky

Pohľad na poškodenú priehradu Oroville pri kalifornskom meste Oroville 11. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sacramento 16. februára (TASR) - Robotníci nasadení na kalifornskej priehrade Oroville, ktorej poškodenie vyvolalo masovú evakuáciu, nepretržite pracujú na jej spevnení vzhľadom na ďalšiu vlnu búrok smerujúcu do regiónu. Z priehradnej nádrže sa medzitým snažia vypustiť čo najviac vody, aby bola schopná zadržať nové zrážky, uviedli v stredu orgány tohto amerického štátu.Poškodenie koryta tzv. hlavného prepadu, odvádzajúceho prebytočnú vodu z priehrady, a následná erózia svahu pod núdzovým prepadom, ktorý bol využitý prvýkrát od sprevádzkovania tejto nádrže pred 48 rokmi, mala uplynulú nedeľu za následok vyhlásenie evakuácie v oblasti, kde žije približne 200.000 ľudí. Tým úrady v utorok povolili návrat, pričom však upozornili, že výstraha stále platí a je preto potrebné rátať s opätovným odsunom, ak by sa riziko zvýšilo.Mnohé jazerá a vodné nádrže v Kalifornii sa naplnili po okraj v dôsledku niekoľko týždňov trvajúcich výdatných zrážok. V pohorí Sierra Nevada leží nadpriemerné množstvo snehu, ktorého náhle roztopenie by zvýšilo prítok aj do nádrže Oroville, ležiacej približne 125 kilometrov severne od Sacramenta.Správcom priehrady sa kontrolovaným vypúšťaním vody podarilo za ostatné dni znížiť hladinu v nádrži o niekoľko metrov. Chcú tak predísť opätovnému prelievaniu vody cez núdzový prepad na nespevnený svah pod ním. Šéf kalifornského štátneho úradu pre vodné zdroje Bill Croyle povedal, že z priehrady vypúšťajú približne štyrikrát viac vody, ako do nej priteká.Vlna búrkového počasia, ktorá začala v stredu zasahovať do severnej Kalifornie, podľa agentúry AP znamená "otestovanie rýchlych opráv" vykonaných na poškodených častiach priehrady Oroville. Meteorológovia očakávajú, že daný región zasiahnu v najbližších dňoch celkovo tri búrky.Hrádza Orovillskej priehrady, ktorá kontroluje tok rieky Feather, je s takmer 235 metrami najvyššou v USA.