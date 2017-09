V okrese Čadca a Námestovo hrozí povodeň, varujú meteorológovia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Meteorologické výstrahy Foto: Teraz.sk/SHMÚ Foto: Teraz.sk/SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Povodeň z trvalého dažďa aktuálne hrozí v okrese Čadca a Námestovo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá do 18.30 h. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.Meteorológovia dnes varujú pred dažďom, a to najmä na strednom Slovensku. SHMÚ očakáva, že od dnešného do pondelkového (18.9.) rána spadne na našom území zväčša od 10 do 30 mm zrážok. V Žilinskom kraji to môže byť v rámci Slovenska za 24 hodín najviac zrážok, a to až do 47 mm.SHMÚ dnes okrem dažďa varuje aj pred silným vetrom na horách stredného a severného Slovenska. V polohách od 1500 metrov nad morom očakáva výskyt vetra, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 85 až 100 km/h.