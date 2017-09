V okrese R. Sobota klesne nezamestnanosť pod 20%. Sľúbil Richter

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR v Bratislave 7. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 28. septembra (TASR) – Nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota, ktorá v súčasnosti ako v jedinom okrese SR presahuje úroveň 20 percent, by Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s miestnym úradom práce chcelo do konca aktuálneho roka znížiť pod túto hranicu. Na dnešnej tlačovej konferencii v Tisovci v okrese Rimavská Sobota to uviedol šéf rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).povedal minister.Aj v tomto regióne si podľa jeho slov ľudia zaslúžia, ak majú záujem pracovať, aby ministerstvo a úrad práce urobili všetko preto, aby im prácu dali.dodal Richter s tým, že rezort bude hľadať vždy všetky možnosti, ako regiónu pomôcť.Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola ku koncu augusta evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota na úrovni 20,81 percenta.zakončil.