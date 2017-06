V okresoch Poprad a Kežmarok opravia úseky ciest za 2,25 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Poprad/Kežmarok 7. júna (TASR) – V okresoch Poprad a Kežmarok koncom leta a začiatkom jesene začnú s opravou viacerých úsekov ciest. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na ostatnom zasadnutí schválil zvýšenie výdavkov na opravu ciest druhej a tretej triedy. Rekonštruovať sa budú najmä cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave. V okresoch Poprad a Kežmarok PSK preinvestuje 2.250.000 eur.Do cestnej infraštruktúry je v Prešovskom kraji tento rok rozpočtovaných vyše 24 miliónov eur.povedal predseda PSK Peter Chudík.V okrese Poprad pôjde na rekonštrukciu ciest 900.000 eur. Obnovou prejde úsek cesty v smere z Popradu do Spišského Bystrého, na tento zámer je vyčlenených 300.000 eur. Ďalších 200.000 eur bude použitých na opravu úseku v dĺžke zhruba 1,2 km z Tatranskej Štrby smerom na Štrbské Pleso. V minulom roku sa v intraviláne obce opravilo okolo 700 metrov cesty. Na prieťah v Štrbe je vyčlenených 44.000 eur, na prieťah v obci Hôrka 30.000 eur. Úpravou 1,5-kilometrového úseku komunikácie v smere z Popradu do Spišskej Teplice za 136.000 eur sa zavŕši jej komplexná rekonštrukcia. S obnovou cesty do Gánoviec sa začalo v roku 2016, opravených bolo 700 metrov. V tomto roku sa dokončí zhruba rovnako dlhý úsek, čím sa kompletne zavŕši obnova prístupovej cesty. Na tento zámer je vyčlenených 190.000 eur.V okrese Kežmarok sa budú v priebehu tohto roka opravovať štyri úseky ciest tretej triedy a most v Jezersku. Pre kežmarský okres poslanci PSK odsúhlasili 1.350.000 eur. Zrekonštruovaný bude 1,2-kilometrového úsek z Veľkej Lomnice do Starej Lesnej za 180.000 eur. V smere z Tvarožnej do Vlkoviec sa opraví za 280.000 eur cesta dlhá zhruba 1,8 km. Na rekonštrukciu úseku z Toporca do Haligoviec je vyčlenených 120.000 eur a ďalších 110.000 eur na opravu cesty z Malej Frankovej do Veľkej Frankovej na Zamagurí. Cestári budú rekonštruovať aj most v Jezersku za 600.000 eur, na sanáciu zosuvu v tejto lokalite je vyčlenených 60.000 eur.