V októbri 1849 žiadal Hurban utvoriť slovenskú korunnú krajinu

Busta J. M. Hurbana Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hurbanovi i Štúrovi trvalo niekoľko dní, kým uverili, že generál Artúr Görgey sa v bitke pri Világoši s celou maďarskou armádou vzdal cisárskym a ruským vojskám. Nemohli uveriť, že tento pôvodom Slovák zo spišského Toporca, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami nechal v Kremnici obesiť na drevenú stenu humna sučianskeho učiteľa Ďurka Langsfelda, kapituloval. No a že sa tu stratila posledná stopa po básnikovi Sándorovi Petöfim, čiže Alexandrovi Petrovičovi, to ich zatiaľ, no ani neskôr nezaujímalo. Nakoniec, meno Petrovič má nápadný ruský pôvod, a tak si ho Rusi asi zobrali so sebou. K básnikom boli odjakživa veľmi citliví. Ruský generál Rüdiger, pred vojskom ktorého Görgeyova armáda zložila zbrane, mal vraj rád Puškina.Revolúcia sa teda skončila, bolo treba spočítať zisky a odrátať straty. Naši, vtedy už skúsení politickí vodcovia vedeli, že sa musia pretlačiť k stolu, kde sa budú vykladať a rozdávať karty. No nepatrí sa ani teraz prísť s holými rukami. Preto Hurban i Štúr horúčkovito agitujú najmä v najbližšej Trenčianskej stolici, konkrétne na Brezovej, v Zemianskom Podhradí, v Uhrovci, v Bánovciach nad Bebravou a ich okolí.Lenže aj naoko oceľový muž Hurban bol tiež len človek. Fyzické i psychické vypätie v posledných dvoch rokoch dalo poriadne zabrať jeho zdraviu a telesná schránka zaprotestovala. V Zemianskom Podhradí dostal horúčku a strašne ho rozbolela hlava. Narýchlo ho odviezli k svokrovcom na Brezovú a keď obruče okolo jeho hlavy troška povolili, na panskom koči ho odviezli do Piešťan, kde si chcel zo dva-tri týždne oddýchnuť.Tomáš Winkler v biografickej knihe Perom a mečom túto udalosť opísal takto:Dodajme, že Hurban si zobral telesného strážcu ani nie tak z obavy o svoj život, ale z obavy, že sa mu nečakane zakrúti hlava a odpadne. A ako často tvrdieval Štúr – nepatrí sa, aby verejnosť videla mdloby junáka. No a ako vidieť – rituál osobnej stráže v našej politike a armáde má tiež korene v dobrovoľníckom vojsku z rokov Slovenského povstania 1848-49. Akurát s tým rozdielom, že vtedy strážili skutočných junákov a opravdivé osobnosti.No Hurban ani na liečení celkom neoddychuje. Chýr o jeho prítomnosti sa rýchlo rozniesol po kúpeľnom mestečku i jeho okolí, a tak prakticky každý deň sa k nemu hrnuli ľudia a sťažovali sa, že vrchnosť sa vracia k starým poriadkom, vrátane maďarizácie v školstve i v sociálnej oblasti. A tak prosia o pomoc.V Piešťanoch sa Hurban dozvedel, že slovenský dobrovoľnícky zbor dostal rozkaz, aby sa vrátil z Prievidze, Kremnice, Banskej Štiavnice i z Gemera do Bratislavy. Zdá sa, že Bratislava bola už vtedy považovaná za hlavný stan slovenského vojska a budúcej slovenskej armády.V Piešťanoch sa Hurban (troška konšpiratívne) dozvedá, že cisársky dvor rokuje s maďarskými politickými vyjednávačmi – mierne povedané – v rukavičkách. Opatrne a obozretne, nie s razanciou, ktorá by sa očakávala od víťazov. Pravdepodobne vtedy si Hurban po prvý raz uvedomí, že tzv. panslavizmu sa bojí nielen mocichtivá Budapešť, ale aj cisárska Viedeň. V danej chvíli však bola zaviazaná najväčšiemu slovanskému štátu - Rusku a najväčšiemu slovanskému národu – Rusom. Keby nie Rusi, všetko mohlo byť ináč. A to aj s cisárskym trónom a habsburgovskou dynastiu. No a slovanské národy, ktoré tvorili podstatnú časť obyvateľstva uhorskej časti rakúsko-uhorského mocnárstva, to už vedia, už si to uvedomili.Uvedomil si to aj Jozef Miloslav Hurban, a preto choroba musela na definitívny vyhadzov ešte chvíľku počkať. Opäť bolo treba konať a zadupať pred trónom. Koncom septembra sa vrátil domov a už 6. októbra spolu s Ľ. Štúrom a J. Bórikom písomne požiadali osloboditeľa Viedne, vplyvného bána Jelačića „Hurban a Štúr, ale aj ďalšie osobnosti Slovenského povstania 1848-49 mali na to aj osobné dôvody. Cisárska Viedeň im začala ponúkať a navrhovať miesta v štátnej službe rôznej úrovne. Dnes už nikto nezistí, podľa akého kľúča postupoval úradnícky šimeľ. Niektorí prijali, iní sa prispôsobili, no máloktorí boli spokojní. Hurban a Štúr už vtedy vedeli aj o svojej politickej cene. A preto úradnícke miesta odmietli. Z malomeštiackeho pohľadu to boli celkom prijateľné ponuky, no ich ambíciám a najmä ideálom, ktoré sa stali programom ich života, nezodpovedali. Hurban mal miestami aj pocit podcenenia a pohŕdania, no neuvedomil si, že cisárska, triedne celkom inak zaradená Viedeň nemôže pripustiť, aby sa také politické kalibre a intelektuálske osobnosti s organizačnými a vodcovskými schopnosťami, ako boli a sú oni, dostali do politiky. Tak sa zrodila ďalšia tradícia slovenskej politickej scény, ktorá pretrváva dodnes. No a navyše bolo sa treba dôstojne vysporiadať s dobrovoľníckym vojskom, ktoré sa vracalo do Bratislavy.V októbri 1849 je Hurban znova vo Viedni a 10. októbra odovzdáva s deputáciou cisárovi prosbopis, v ktorom skoro stočlenná slovenská delegácia žiada utvoriť slovenskú korunnú krajinu. Povedané dnešným slovníkom, bola to požiadavka slovenskej štátnosti.Potom už prišiel 21. november 1849 a slávnostný akt rozpustenia slovenského dobrovoľníckeho vojska pred Grassalkovičovým palácom v Bratislave. Tomáš Winkler to opísal takto: „21. novembra pred pol desiatou slovenskí dobrovoľníci nastúpili na Furstenalle (dnešné Hodžovo námestie). Celému zboru velil major Lewartowski, bataliónom zasa Francisci a Daxner. Ich sivé kone netrpezlivo erdžali pred vojskom. (...) Na slávnosť z obloka ktoréhosi domu pozerá aj Viliam Pauliny-Tóth, ktorý sem prišiel z Rače chorý, vyčerpaný a na kosť vychudnutý. Celý výjav neskôr i farbičkami vymaľoval. Podľa Francisciho nakreslil toto skladanie zbraní verne, len v tom sa pomýlil, že oba slovenské batalióny vymaľoval v bielych kepeňoch, ale on sa určite pamätá, že jeho batalión mal kepene sivé.“ V každom prípade, Paulinyho kresba má neoceniteľný historický význam.Viedenské noviny na druhý deň ešte dodali:Všimnime si: úradujúci kaplán hovoril po slovensky a v reči nezvratne potvrdil, žeslužbu preukázali. Aj to bolo na tú chvíľu dosť.A čo Hurban?(Winkler). Neuniformovaní sa slávnostných pochodov nezúčastňujú.