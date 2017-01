V Opere SND bude hosťovať Ferruccio Furlanetto

Budova Slovenského národného divadla v Bratislave Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Popredný interpret basového repertoáru Ferruccio Furlanetto sa predstaví 26. mája v Opere SND ako Jacopo Fiesco vo Verdiho opere Simon Boccanegra.Ferruccio Furlanetto patrí k najvýraznejším operným interpretom súčasnosti. Od počiatku svojej kariéry bol obklopený hudobnou špičkou. Jeho prvý koncert v milánskej La Scale dirigoval Claudio Abbado (1974). Cesta po popredných operných scénach pokračovala ďalej. Ferruccio Furlanetto začínal divadelnú kariéru v Metropolitnej opere v New Yorku v sezóne 1980/81 a neskôr aj v Opere San Diego. V Európe sa milovníkom opery predstavil v Opéra Bastille, Teatro Colón či Royal Opera House v Londýne, ale aj v Štátnej opere vo Viedni. Pravidelne hosťuje aj v izraelskej Opere Tel Aviv.Repertoár Ferruccia Furlanetta tvoria nezabudnuteľné postavy basového repertoáru, ako napríklad Mefisto z Gounodovho Fausta, Gremin z Čajkovského Eugena Onegina, Zachariáš z Verdiho Nabucca, Leporello, ale aj Don Giovanni z rovnomennej opery W. A. Mozarta, Orestes zo Straussovej Elektry či Musorgského Boris Godunov.V titulnej úlohe sa predstaví slovenský barytonista Dalibor Jenis ako Simon Boccanegra.Vstupenky je možné zakúpiť on-line na webovej stránke snd.sk alebo v pokladniciach divadla. V rámci kampane Nedočkavec si záujemcovia môžu kúpiť vstupenky v predstihu so zľavou, pričom akcia platí do 6. februára.TASR informovala PR manažérka SND Natália Jabůrková.