V. Orbán: Brusel nám nechce pomôcť, hranice si musíme strážiť sami

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. januára (TASR) - Maďarská vláda vytvorí fyzické, právne i ľudské podmienky ochrany štátnych hraníc, povedal dnes v Budapešti na slávnostnej prísahe absolventov výcviku príslušníkov pohraničnej stráže premiér Viktor Orbán.Podľa agentúry MTI ministerský predseda zdôraznil, že tlak migrantov na maďarské hranice nepoľaví ani v nadchádzajúcich rokoch, a preto je ochrana hraníc aj naďalej národno-bezpečnostnou prioritou.zdôraznil Orbán, podľa ktorého je Maďarsko vďaka úsiliu vojakov a policajtov v súčasnosti jednou z najbezpečnejších krajín Európskej únie. V Maďarsku síce zatiaľ nezaznamenali žiadne teroristické útoky, avšak to neznamená, že sa tieto hrozné činy nemôžu v tejto krajine objaviť, pripomenul.Premiér Európskej únii vytkol, že útočila na maďarské riešenia, ktoré sa osvedčili a už ich aplikuje čoraz viac európskych krajín.povedal.Podľa Orbána teroristické útoky, nepokoje, násilie, kriminalita i etnické a kultúrne konflikty upozorňujú na to, že tí, ktorí prichádzajú do Európy, nechcú žiť životom Európanov.dodal.Predseda maďarskej vlády podotkol, že migranti sú aj obeťami prevádzačov či európskych politikov sľubujúcich im lepší život, ale i obeťami svojich vlastných ilúzií.Migračná kríza sa podľa jeho slov ešte neskončila. Brusel chce ešte stále rozdeliť masu dvoch miliónov migrantov, ktorí v uplynulých rokoch ilegálne prišli do Európy.povedal Orbán.Slávnostnú prísahu prvej etapy výcviku zložilo za účasti ministra vnútra Sándora Pintéra a ministra obrany Istvána Simicskóa 532 policajných poddôstojníkov. Vláda vlani v auguste rozhodla o rozšírení jednotky pohraničnej stráže zásahovej jednotky polície o 3000 príslušníkov.