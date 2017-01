V. Orbán: Financovanie zo zahraničia musí byť transparentné

Viktor Orbán, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Budapešť 13. januára (TASR) - Financovanie osobností maďarského verejného života zo zahraničia musí byť transparentné. Vyhlásil to dnes maďarský premiér Viktor Orbán v súvislosti s problematikou mimovládnych organizácií, ktorých preverovanie tento týždeň avizovala vládna strana Fidesz.povedal Orbán v pravidelnom piatkovom rozhlasovom rozhovore v maďarskom verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió.Podľa Orbána žijeme vo svete, v ktorom sú časté pokusy o ovplyvňovanie vnútorného vývoja krajín zo zahraničia. O takého ovplyvňovanie sa podľa jeho názoru napríklad pokúšali Spojené štáty za vlády dosluhujúceho prezidenta Baracka Obamu. Orbán však vyjadril nádej, že sa to už v budúcnosti nebude opakovať.Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz v utorok avizovala, že pripravuje návrh zákona o povinnom podrobnom majetkovom priznaní vedúcich predstaviteľov občianskych organizácií.V stredu konkrétne menovala mimovládne organizácie, ktoré podľa nej škodia Maďarsku. Podľa podpredsedu Fideszu Szilárda Németha ide o Spoločnosť za občianske slobody (TASZ), Helsinský výbor a Transparency International. Tieto mimovládne organizácie podľa Németha zasahujú do "veľkej politiky" bez akejkoľvek legitimity, a preto ich činnosť treba potlačiť.Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) i TASZ ešte v utorok vydali vyhlásenia, v ktorých postoj Fideszu ostro kritizovali.