V. Orbán: Macron je nový chlapec, jeho vstup nie je povzbudivý

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Budapešť 22. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je "nový chlapec", ktorý sa potrebuje ešte zorientovať. Jeho vstup ale nie je príliš povzbudivý, reagoval dnes v Bruseli pred maďarskými novinármi predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na stredajšiu ostrú kritiku Macrona adresovanú krajinám strednej Európy.povedal podľa maďarskej komerčnej televízie ATV premiér Orbán.Členské štáty prijímajúce peniaze z EÚ, ale nerešpektujúce jej princípy, by mali pocítiť politické dôsledky, vyhlásil Macron. Priznal, že medzi východnými a západnými členskými štátmi existuje napätie. Povedal to deň pred summitom Európskej rady, na ktorom sa plánuje osobitne stretnúť so štátmi Vyšehradskej skupiny (V4).skonštatoval francúzsky prezident. Zaznelo to v rozhovore pre osem európskych médií. Jeho prepis získala agentúra Reuters.Macron považuje za "dvojnásobnú zradu", že niektoré členské štáty prijímajú peniaze z Únie, ale nerešpektujú jej hodnoty. Skonštatoval, že Únia zoslabne, ak dovolí svojím členom porušovať pravidlá. Konkrétne štáty ale v tejto súvislosti nemenoval.