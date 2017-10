V. Orbán: Maďarsko chce pomôcť návratu prenasledovaných kresťanov

Na fotografii maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 12. októbra (TASR) - Európska únia sa snaží nanútiť členským štátom prisťahovaleckú politiku, ktorá umožňuje príchod nebezpečných extrémistov do Únie. Postojom Maďarska však je, že lepšie je pomoc poskytnúť tam, kde je potrebná, než dovážať problémy do Európy, povedal dnes predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Budapešti na medzinárodnej konferencii o prenasledovaní kresťanov vo svete.Podľa agentúry MTI premiér zdôraznil, že maďarská pomoc smeruje k tomu, aby sa prenasledovaní kresťania mohli vrátiť do svojej vlasti.konštatoval Orbán na podujatí nazvanom Hľadanie odpovedí na dlho zastieranú krízu. Premiér tak reagoval aj na kritiku z Bruselu, že Maďarsko nie je v otázke prisťahovalectva solidárne.Skupina európskych duchovných a politických vodcov sa podľa neho snaží vytvoriť zmiešané spoločenstvo, ktoré by v priebehu niekoľkých generácií úplne zmenilo kultúrnu a etnickú tvár kontinentu, ale aj jeho kresťanskú identitu. Maďarsko však robí úplný opak.dodal ministerský predseda s poznámkou, že najlepšou formou pomoci je poskytnúť zdroje tamojším spoločenstvám prenasledovaných kresťanov.