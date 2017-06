V. Orbán oslávil 54. narodeniny v práci, potom doma s rodinou

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 1. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán oslávil v stredu 31. mája svoje 54. narodeniny prácou vo svojom úrade, večer zasa strávil čas v kruhu svojej rodiny, uviedol dnes pre denník Bors hovorca premiéra Bertalan Havasi.Podobne to bolo aj v rokoch po Orbánovom nástupe do druhého premiérskeho cyklu v roku 2010. Vlani napríklad 31. mája rokoval v egyptskom hlavnom meste. Od spolupracovníkov vtedy dostal tortu vo forme egyptskej pyramídy, povedal hovorca.Premiér Orbán, ktorý sa narodil 31. mája 1963 v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár), v deň svojich narodenín od roku 2010 nepracoval iba v roku 2013, keď pravdepodobne odcestoval s rodinou do zahraničia, čo však nie je oficiálne potvrdená informácia.Rovnaký vek má aj manželka maďarského ministerského predsedu Anikó Lévaiová, tá narodeniny oslavovala v roku 2011 v Anglicku a o rok neskôr v Rakúsku, píše Bors.