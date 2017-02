V. Orbán: Rok 2016 priniesol koniec globalisticko-liberálnej hegemónie

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Budapešť 10. februára (TASR) - Zmena vlády v Taliansku, maďarské referendum o utečeneckých kvótach, americké voľby a brexit jednoznačne svedčia o tom, že rok 2016 priniesol koniec globalisticko-liberálnej hegemónie. Vyhlásil to dnes v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v 19. výročnom prejave o stave spoločnosti.Podujatie každoročne organizuje Nadácia za občianske Maďarsko, ktorého predsedom je minister rezortu ľudských zdrojov Zoltán Balog. Neďaleko budínskeho multifunkčného centra Várkert Bazár, v ktorom sa prejav konal pred pozvanými hosťami, protestovali proti Orbánovi a jeho vláde piskotom desiatky priaznivcov opozičnej strany Együtt (Spolu).Podľa slov ministerského predsedu sa rokom 2016 končí obdobie nadradenosti, peňazí, globálneho riadenia médií a sveta, ale aj otvorenej spoločnosti.zdôraznil Orbán, ktorý konkrétne menoval Spojené štáty, Holandsko, Rakúsko a Francúzsko.Európska únia je v kríze, dodal premiér, podľa ktorého sa národy vzbúrili proti zástancom globalizácie a stredné vrstvy proti elite. Občianske združenia, ktoré slúžia "otvoreným spoločnostiam", spolu s prevádzačmi organizujú dovoz migrantov do Európy, oslabujúc tak národné vlády, tvrdí Orbán.Predseda vlády pripomenul, že za súčasnými úspechmi krajiny je maďarský model, ktorého charakteristikou je odvaha.menoval Orbán a zdôraznil, že nie je zanedbateľné ani to, že Maďarsko ubránilo seba i Európu od migrantov.povedal premiér, ktorý s nádychom humoru podotkol, že vývoj migračnej situácie na našom kontinente bude natoľko neznesiteľný, že Maďarsko bude prijímať ako utečencov Nemcov, Talianov, teda Európanov a kresťanov.K situácii Maďarska poznamenal, že vláda chce čoskoro dosiahnuť plnú zamestnanosť.konštatoval premiér.Orbán spomenul aj zahraničnopolitické úspechy svojej krajiny.povedal.Predseda vlády podčiarkol dôležitosť výchovy a vzdelávania detí v záujme záchrany identity Maďarov.V roku 2017 Orbán považuje za najväčšie výzvy Maďarska ochranu tvorby cien energií, ktorú chce EÚ centrálne riadiť, boj proti voľnému pohybu migrantov, boj proti občianskym organizáciám, prostredníctvom ktorých chcú zahraničné sily ovplyvňovať maďarskú politiku, zachovanie daňovej politiky v národnej kompetencii a politiku podpory zamestnávania.