V. Orbán sľúbil, že splní požiadavky eurokomisie a CEU nezatvorí

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. apríla (TASR) – Maďarský premiér Viktor Orbán dnes v Bruseli sľúbil, že splní požiadavky Európskej komisie (EK) a Stredoeurópsku univerzitu (CEU) v Budapešti nezatvorí. Informoval o tom Siegfried Murešan, hovorca Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá má dnes v belgickej metropole zasadnutie predsedníctva.Orbán sa dnes zúčastnil na zasadnutí predsedníctva európskych ľudovcov. Podľa informácií časopisu Politico nikto zo zúčastnených nenavrhol vylúčenie maďarskej vládnej strany Fidesz z EPP.V Bruseli sa šírili chýry, že Fidesz by mohol byť vylúčený z EPP pre novelu maďarského vysokoškolského zákona, ktorý má podľa kritikov za cieľ zatvorenie CEU. Univerzitu založil a financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros, ktorého Orbán označil za podporovateľa masovej migrácie a nepriateľa eura.Pre schválenú novelu maďarského zákona o vysokých školách poslala v stredu Európska komisia maďarskej vláde oficiálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ.Podľa EK je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.Novela vysokoškolského zákona, prijatá v Maďarsku 4. apríla, nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej by podľa nových pravidiel malo byť pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.