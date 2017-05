V. Orbán: Účasť na fóre v Čine je prejavom uznania našej ekonomiky

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 19. mája (TASR) - Účastnícke krajiny historického čínskeho fóra o "novej hodvábnej ceste", ktorá sa pod názvom One Belt, One Road konala v uplynulých dňoch v Pekingu, nevyberali podľa veľkosti, ale vychádzali z ekonomickej úlohy, aktivity a rastu danej krajiny. Povedal to dnes v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.zdôraznil premiér, podľa ktorého v budúcnosti bude potrebné prepraviť tovar, investície, kapacity i turistov na veľké vzdialenosti, preto na fórum pozvala Čína krajiny, ktoré majú potenciál ekonomického rastu v nadchádzajúcich dvoch až troch desaťročiach.podčiarkol Orbán a dodal, že na jeseň Budapešť pripravuje fórum o spolupráci 16 európskych krajín s Čínou.konštatoval. Otázkou je, aké programy a finančné krytie ponúknu ekonomiky jednotlivých krajín na spoluprácu. Maďarský ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že vyrábať treba nielen pre Západ, ale aj pre Východ.Na dvojdňovej konferencie v Pekingu, ktorá sa začala 14. mája, sa zúčastnili lídri z 29 krajín sveta. Nechýbal ani ruský prezident Vladimir Putin či jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan.