V osade na Poľane sa bude 24 nadšencov učiť vyrábať fujaru

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyslinky 17. októbra (TASR) - Všetkým, ktorí sa chcú naučiť vyrábať fujaru, sú určené tvorivé dielne Dušana Holíka, s miestom konania v osade Kyslinky pod Poľanou. Dielne sa uskutočnia v rámci cyklu Fujarová škola od štvrtka 19. októbra do nedele 22. októbra.Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka je štvorročné cyklické vzdelávanie. V minulom roku sa účastníci naučili vyrábať pastierske píšťaly, na budúci rok by sa mali priučiť technikám zdobenia a o rok neskôr cyklus vyvrcholí dielňami, kde by účastníci mali zvládnuť aj výrobu koncertnej zdobenej fujary.Podľa Holíka sa aktuálneho workshopu zúčastní 24 nadšencov fujary a ľudových hudobných nástrojov, z čoho sú tri ženy.uviedol.pripomenul Holík.Podujatie bolo z verejných zdrojov podporené Fondom pre podporu umenia. Výstupom projektu boli aj dve publikácie Dušana Holíka: Fujarový spevník a Píšťalový spevník - Metodika hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku a dvojačku. Aktuálne sa pripravuje vydanie Vianočného fujarového a píšťalového spevníka.