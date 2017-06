V osobných vlakoch štátnej ZSSK si môžu cestujúci kúpiť lístok cez SMS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Vo všetkých osobných vlakoch štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) si môžu cestujúci kúpiť lístok aj cez SMS správu. Dopravca totiž spustil od nedeľnej (11. júna) zmeny cestovných poriadkov novú službu pre cestujúcich.Cestujúci majú na výber 20-minútový alebo 60-minútový klasický SMS lístok, prípadne 180-minútový lístok na bezplatnú prepravu.opísal riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček. Pred vypršaním platnosti lístka príde cestujúcemu na mobil upozornenie o možnosti jeho predĺženia.V prípade 20-minútového lístka napíše cestujúci do SMS správy písmeno "A", pri 60-minútovom písmeno "B" a pri 180-minútovom lístku na bezplatnú dopravu písmeno "Z".Doteraz fungovali SMS lístky v pilotnej prevádzke na tratiach Trnava – Kúty, Čadca – Makov a Humenné – Stakčín. Tie sa odteraz rušia a aj na týchto linkách platia SMS lístky ako vo všetkých ostatných osobných vlakoch na Slovensku. Oproti pilotnému projektu fungujú jednoduchšie, keďže po novom nie je potrebné pamätať si ani zisťovať čísla staníc.SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov všetkých slovenských operátorov. "Výhodou pre cestujúceho je, že na stanici bez predaja cestovných lístkov môže s SMS lístkom nastúpiť do vlaku a nemusí vyhľadať vlakvedúceho. V staniciach s otvorenými pokladnicami sa zas vyhne čakaniu," opísal Martinček.Cestujúci vo Vysokých Tatrách môžu naďalej využívať časový lístok na tatranské električky a zubačky s číslom 2233, ktorý funguje už od roku 2014 a jeho podmienky sa nemenia. K dispozícii bude tiež podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča aplikácia "ZSSK SMS lístok" pre smart zariadenia."Nový SMS lístok bude platiť v spojoch kategórie osobný vlak, čo je výrazná väčšina vlakov prevádzkovaných ZSSK," dodal Kováč. Viac než štyri pätiny vlakov, ktoré prevádzkuje ZSSK, sú totiž podľa jeho slov práve osobné vlaky.Naďalej však podľa dopravcu platí, že ak cestujúci nastupuje do vlaku na stanici, kde nie je otvorená pokladnica, môže si zabezpečiť lístok vo vlaku bez prirážky. Potrebné je však aktívne vyhľadať vlakvedúceho, nestačí počkať, kým príde sám.