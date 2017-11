V P. Biskupiciach očakávajú lepšiu volebnú účasť ako po minulé roky

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 4. novembra (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice majú voľby do VÚC zatiaľ pokojný priebeh. Volebné komisie predpokladajú vyššiu účasť voličov, ako tomu bolo po minulé roky. V susednej bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sú voľby tiež bezproblémové. V jednom z okrskov však chcel volič odvoliť len s vodičským preukazom a zdravotnou kartičkou.povedala pre TASR prednostka Miestneho úradu v Podunajských Biskupiciach Eva Janigová. V tejto mestskej časti sa volieb do VÚC zúčastnil aj 30-ročný Peter. Ako tvrdí, voliť išiel najmä preto, aby sa zlepšila dopravná situácia v Bratislave.povedal pre TASR. Jeho 25-ročná partnerka Jana priznala, že kompetencie kraja bližšie nepozná, no voliť chodí pravidelne.podotkla. V Podunajských Biskupiciach môže prísť voliť v 20 okrskoch 19.632 voličov, z toho 144 prvovoličov a 65 cudzincov.V bratislavskej Vrakuni odhadujú volebnú účasť zatiaľ niečo cez desať percent. Doposiaľ priebeh volieb hodnotia ako bezproblémový. V jednom z okrskov tu však chcel volič odvoliť bez občianskeho preukazu.povedala pre TASR Xénia Domaracká z Miestneho úradu vo Vrakuni.V tejto bratislavskej mestskej časti sa môže v 18 okrskoch zúčastniť volieb 17.589 voličov z toho 149 je prvovoličov a 444 cudzincov.Celkovo môže v 17 mestských častiach Bratislavy zahlasovať o personálnom obsadení orgánov BSK 402.773 oprávnených voličov. Volia v 403 volebných okrskoch v rámci 11 volebných obvodov.