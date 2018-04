V Pakistane zatkli podozrivých zo znásilnenia a upálenia dievčatka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 11. apríla (TASR) - V Pakistane zatkli v stredu viac než desiatku podozrivých v prípade údajného znásilnenia osemročného dievčatka, ktoré sa zrejme snažili aj upáliť zaživa. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra DPA.Dievčatko v nedeľu odišlo z domu do neďalekého obchodu. O niekoľko hodín neskôr ho s popáleninami našli v opustenom dome. Následne ju previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam neskôr podľahla. Podľa lekárov oheň zasiahol 70 percent jej tela.Vyšetrovatelia predpokladajú, že dievčatko bolo pred popálením sexuálne zneužité.Situácia vyvolala v krajine protesty v sociálnych médiách i na uliciach V súvislosti s týmto zločinom na v utorok v meste Čičavatni v pakistanskej provincii Pandžáb protestovali študenti, aktivisti či právnici.V januári znásilnenie sedemročného dievčatka v meste Kasúr vyvolalo protesty v celom Pakistane. Podozrivého v tomto prípade zadržali po niekoľkých týždňoch vyšetrovania. Následne bol odsúdený na trest smrti.Každý deň je v Pakistane napadnutých najmenej 11 detí. Vyplýva to z údajov nezoskovej organizácie Sahil, ktorá sa zaoberá právami detí.