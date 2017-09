V Pakistane zmizol turecký akademik - odporca Erdogana

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas prejavu. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 28. septembra (TASR) - Turecký akademik Mesut Kačmaz, údajne napojený na vzbúrenca a duchovného Fethullaha Gülena, je nezvestný - stratil sa v Pakistane aj s rodinou. Poprední aktivisti za ľudské práva sa obávajú, že ich zadržali bezpečnostné služby. Píše o tom agentúra DPA.Kačmaza, bývalého riaditeľa tureckej súkromnej siete škôl Pak-Tňurk v Pakistane, strčili v stredu ráno do vozidla spolu s manželkou a dvoma dcérami a odviezli z jeho bydliska vo východopakistanskom meste Láhaur. Tlačovú agentúru DPA o tom dnes informoval predstaviteľ polície Muhammad Anís.V akademikovom dome potom podnikla raziu vyše desiatka mužov a žien, ktorí podľa Anísovho podozrenia boli príslušníkmi jednej z viacerých pakistanských tajných služieb.Školy Pak-Türk existujú po celom Pakistane už niekoľko desaťročí a patria pod organizáciu riadenú Gülenom, v USA pôsobiacim kazateľom, ktorého turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obviňuje zo zorganizovania neúspešného prevratu z júla 2016.Kačmazova rodina bola v Pakistane vďaka dokladu žiadateľov o azyl od vysokého komisára OSN pre utečencov od vlaňajšieho novembra, keď pakistanská vláda na Erdoganovu žiadosť prevzala riadenie všetkých týchto škôl.Pakistan ako blízky spojenec Erdogana nielenže prevzal vedenie škôl patriacich do Gülenovej organizácie, ale zrušil aj víza vyše 100 tureckým učiteľom a deportoval ich vlani do Turecka.Pakistanská komisia pre ľudské práva, nezávislý orgán, vyzvala na okamžité prepustenie rodiny a vyzvala tiež vládu, aby ju nedeportovala z obáv, že jej členov budú možno v Turecku mučiť.