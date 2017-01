V Palestíne chcú Abbása vyzvať na vytvorenie vlády národnej jednoty

Mahmúd Abbás Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. januára (TASR) - Predstavitelia palestínskych frakcií chcú do 48 hodín požiadať palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, aby začal konzultácie s cieľom vytvoriť palestínsku vládu národnej jednoty.V Moskve, kde sa v uplynulých dňoch konalo zasadnutie zástupcov palestínskych frakcií, o tom informoval jeden z vodcov hnutia Fatah, Azzám Ahmad.Dodal, že palestínske frakcie sa na nedávnom rokovaní v libanonskom Bejrúte zhodli na nutnosti vytvorenia Palestínskej národnej rady, ktorá by mala vzniknúť po sformovaní vlády národnej jednoty.Táto vláda by mala aj pripraviť voľby do národnej rady, ktorej poslancami by sa mohli stať nielen Palestínčania žijúci na palestínskych územiach, ale aj tí, ktorí žijú v cudzine, poznamenal Ahmad podľa agentúry RIA Novosti.Rozkol medzi hnutím Fatah prezidenta Mahmúda Abbása, ktoré vládne v Predjordánsku, a islamistickým hnutím Hamas vládnucim v pásme Gazy vyvolali udalosti z júna 2007, keď Hamas po víťazstve vo voľbách násilím prevzal kontrolu nad týmito palestínskymi územiami.Politický a geografický rozkol medzi oboma hnutiami sa za uplynulých deväť rokov nepodarilo vyriešiť mnohým medzinárodným skupinám.