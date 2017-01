V paralelnom slalome sa rysuje atraktívny slovenský súboj

Každá dvojica absolvuje dve jazdy

Trať je veľmi krátka

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V prípade, že obe Slovenky v 1. kole paralelného slalomu vo svojich jazdách uspejú, čaká ich vzájomná štvrťfinálová konfrontácia.ŠTOKHOLM 31. januára - Švajčiarka Denise Feierabendová bude súperkou Veroniky Velez-Zuzulovej a Petra Vlhová si zmeria sily s Američankou Resi Stieglerovou v osemfinálovom 1. kole utorkového paralelného slalomu v Štokholme, ktorého výsledky sa zaratúvajú aj do slalomového hodnotenia Svetového pohára 2016/2017.V prípade, že obe Slovenky v 1. kole vo svojich jazdách uspejú, čaká ich vzájomná štvrťfinálová konfrontácia. Vlani Velez-Zuzulová a Vlhová skončili svoje štokholmské účinkovanie práve vo štvrťfinále a do SP si pripísali body za 5. miesto.Atraktívne preteky na umelom kopci Hammarbybacken vo švédskej metropole určené pre vybraných 16 aktérok a aktérov podľa poradia vo Svetovom pohári sa budú jazdiť vylučovacím spôsobom od osemfinále až po finále. Každá dvojica absolvuje dve jazdy. Do druhej jazdy nastúpia pretekárky s časovým rozostupom z tej prvej.Kto bude prvý v cieli druhej jazdy, postúpi do ďalšieho kola. Ak by ani jedna slalomárka nedokončila druhú jazdu, v platnosti zostanú výsledky tej prvej. Pád či diskvalifikácia v prvej jazde neznamená predčasný koniec nádejí. V takom prípade bude slalomárka penalizovaná pol sekundou, čiže do druhej jazdy nastúpi s týmto časovým hendikepom oproti svojej súperke.Jazdiť sa bude na 180 m špeciálne upravenej trate, na ktorej bude osadených 20 bránok, účasťou bude aj jeden umelý skok. Pred 11 mesiacmi bol Štokholm prvýkrát dejiskom podujatia SP v alpskom lyžovaní a myšlienka atraktívnych pretekov v paralelných slalomových jazdách, ktoré v minulosti hostili aj Mníchov či Moskva, sa na severe Európy ujala. Právo štartu má prvých dvanásť žien z aktuálnej slalomovej listiny Svetového pohára plus štyri najlepšie pretekárky z celkového štartového poradia SP. Keďže napríklad druhá žena priebežného celkového poradia SP Švajčiarka Lara Gutová do Štokholmu nevycestovala, príležitosť v jej prípade dostala práve súperka Velez-Zuzulovej Feierabendová."Mne sa tieto preteky páčia..Každý môže vyhrať, je to iné ako obyčajný slalom. Trať je veľmi krátka. Keď človek urobí chybu v jednej z brán alebo sa pozabudne na štarte, už sa to potom ťažko dobieha," uviedla Veronika Velez-Zuzulová, ktorá dorazila do Švédska v pondelok podvečer, pre RTVS. Jej mladšia krajanka Petra Vlhová príde do dejiska pretekov až v utorok predpoludním. "Petra je v pohode, je pripravená zabojovať," informoval krátko člen trénerského štábu Boris Vlha.V Štokholme sa začne jazdiť v utorok 31. januára pri umelom osvetlení o 17.00 h. Očakáva sa návšteva 9000 divákov. Okrem žien absolvujú paralelný slalom aj muži. Obhajcami víťazstiev spred roka sú Švajčiarka Wendy Holdenerová a Rakúšan Marcel Hirscher.Mikaela Shiffrinová (USA-1) - Adeline Baudová Mugnierová (Fr.-16)Bernadette Schildová (Rak.-8) - Marie-Michele Gagnonová (Kan.-9)Šárka Strachová (ČR-5) - Chiara Costazzová (Tal.-12)Frida Hansdotterová (Švéd.-4) - Ana Buciková (Slovin.-13)Wendy Holdenerová (Švaj.-3) - Melanie Meillardová (Švaj.-14)Nina Lösethová (Nór.-6) - Katharina Truppeová (Rak.-11)Petra Vlhová (SR-7) - Resi Stieglerová (USA-10)Veronika Velez-Zuzulová (SR-2) - Denise Feierabendová (Švaj.-15)1. Mikaela Shiffrinová (USA) 560 bodov, 2. Veronika Velez-Zuzulová (SR) 435, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 400, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 322, 5. Nina Lösethová (Nór.) 302, 6. Petra Vlhová (SR) 271.