V Paríži posúdia návrh zákona o ozdravení verejného života

Na snímke nový francúzsky minister hospodárstva Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzska vláda sa dnes na svojom zasadnutí oboznámila s návrhom zákona, ktorého cieľom je morálne ozdravenie verejného života v tejto krajine, ktorá v uplynulých rokoch zažila sériu korupčných škandálov.Očakáva sa, že zákon prejde hlasovaním v parlamente bez väčších problémov, keďže strana Republika vpred! (LREM) založená súčasným prezidentom Emmanuelom Macronom môže v nedeľnom druhom kole volieb získať v parlamente drvivú väčšinu.Agentúra AP pritom upozornila, že strana Demokratické hnutie (MoDem) predkladateľa zákona, ministra spravodlivosti Francoisa Bayroua, čelí vyšetrovaniu pre možné zneužívanie finančných prostriedkov Európskeho parlamentu.Ide o kauzu, do ktorej je zapletená aj ministerka pre európske záležitosti a členka MoDem Marielle de Sarnezová. Vyšetrovaný je aj ďalší člen vlády, minister pre sociálnu súdržnosť Richard Ferrand, a to v súvislosti so svojimi dávnejšími podnikateľskými aktivitami.Obaja členovia vlády odmietajú, že by pochybili, dodala AP.Nový zákon by v prípade, že bude prijatý, mal poslancom a členom vlády zabrániť v tom, aby zamestnávali svojich rodinných príslušníkov. Ukázalo sa totiž, že asi sto z celkovo 577 poslancov končiaceho Národného zhromaždenia zamestnáva najmenej jedného člena svojej rodiny.Zamestnávanie rodinných príslušníkov ako asistentov politikov je podľa súčasného zákona vo Francúzsku možné, ale nesmie ísť o fiktívnu prácu. Práve podozrenie, že prezidentský kandidát Francois Fillon ako poslanec fiktívne zamestnával svoju manželku i deti, poznamenalo kampaň pred prezidentskými voľbami a bolo jednou z príčin, ktoré viedli k jeho volebnej porážke.Návrh zákona o morálnom ozdravení verejného života vytvára aj podmienky, aby sudcovia mohli osobe odsúdenej za podvody alebo trestné činy súvisiace s korupciou na desať rokov zakázať, aby sa uchádzala o volenú funkciu.Okrem toho zákonodarcovia budú musieť - prvýkrát v dejinách krajiny - predkladať vyúčtovanie svojich výdavkov. Doteraz totiž každý z nich dostal mesačne paušál a svoje výdavky nemusel nijako dokladovať.Okrem toho Senát i Národné zhromaždenie v rámci prevencie konfliktu záujmov svojich členov prijmú vlastné špecifické pravidlá.