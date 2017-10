V Paríži sa začína 39. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO

Na archívnej snímke zo 17. októbra 2016 je logo Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru pred vstupom do sídla UNESCO v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. októbra (TASR) - Vo francúzskej metropole Paríž sa v pondelok začína 39. zasadnutie Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá bude trvať do 14. novembra, uvádza sa v tlačovej správe UNESCO.Konferencie sa zúčastnia predstavitelia 195 členských krajín UNESCO, ako aj zástupcovia pozorovateľských štátov a partnerských inštitúcií. Hlavnou témou 39. zasadnutia Generálnej konferencie (GK) UNESCO je Agenda 2030 – Ciele trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na úlohu UNESCO v multilaterálnom systéme.V úvode konferencie v rámci Fóra lídra na konferencii v utorok 31. októbra vystúpi predseda 72. Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Agentúru TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru slovenského rezortu diplomacie Igor Skoček.V rámci Všeobecnej politickej debaty Generálnej konferencie UNESCO budú predstavitelia členských štátov prezentovať národné pozície a vízie do budúcna a vyjadrovať sa k angažovanosti svojej krajiny v rámci portfólia UNESCO. Za Slovensko prednesie 2. novembra národné vystúpenie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.Súčasťou GK sú zasadnutia špecializovaných programových komisií pre vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské a humanitné vedy, kultúru, i komunikácie a informácie. Slovensko predsedá Komisii pre spoločenské a humanitné vedy, v rámci ktorej sa bude rokovať o jednom z najdôležitejších bodov tohtoročnej GK - Deklarácii o etických princípoch v súvislosti s klimatickými zmenami. Za predsedu uvedenej komisie bol zvolený profesor Milan Konvit.Významným bodom programu je oficiálne zvolenie Audrey Azoulayovej do funkcie novej generálnej riaditeľky UNESCO, na základe odporúčania Výkonnej rady UNESCO. Na čelo UNESCO sa tak už po druhý raz dostane kandidátka EÚ, čo je výrazným impulzom pre ďalšie zintenzívnenie vzťahov medzi EÚ a UNESCO.