V parku v Bratislave-Ružinove položia základy prvého mestského rozária

Bratislava 27. júna (TASR) – V Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove by malo vzniknúť prvé verejné mestské rozárium v hlavnom meste. Jeho základy vysadením ruží by mali položiť v nedeľu 2. júla obyvatelia a návštevníci podujatia Ruža Ružinova, ktoré organizuje mestská časť v spolupráci s miestnou organizáciou Cultus Ružinov. TASR o tom informovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.skonštatoval starosta Ružinova Dušan Pekár. Poukazuje pritom na to, že mestská časť má ružu aj vo svojom erbe a Ružinov sa v minulosti pôvodne volal Rosenthal, čo v preklade znamená Ružový ostrov. Ruže, ktoré patria k jedným z najstarších pestovaných rastlín, zároveň zdobia viaceré sídliskové predzáhradky a záhrady rodinných domov.Prvý ročník podujatia odštartuje popoludní súťaž ružinovských záhrad o najkrajšiu a najvoňavejšiu ružu a o najkrajšiu kyticu z ruží. Na svoje si prídu aj milovníci módy počas súťaže o najkrajšie oblečenú ružovú dámu, teda dámu s originálnym oblečením na tému ruže. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie či súťaž o najkrajšiu maľbu. Chýbať nebude ani kuchárska šou s možnosťou ochutnať výrobky z ruží.Podujatie Ruža Ružinova sa začína o 15.00 h a vstup je bezplatný.