V parlamente prišli deti poslancov. Podporujú tým pracujúcich rodičov

Na snímke zľava poslanci a ich deti a vnúčatá Dušan Tittel (SNS), Eduard Heger (OĽANO), Juraj Droba (SaS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Alan Suchánek (OĽANO), Boris Kollár (SME RODINA) a Simona Petrík (nezaradená) počas 2. ročníka podujatia Vezmite dieťa do práce 18. mája 2017 v Bratislave. Cieľom podujatia je podporiť rôzne formy zlaďovania práce a rodiny, poukázať na dobré príklady zamestnávateľov, ktorí rôznymi formami pomáhajú svojim zamestnancom zvládnuť rodičovstvo. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Niektorí poslanci Národnej rady SR zo SaS, OĽaNO-NOVA, Sme rodina a SNS podporujú pracujúcich rodičov. Na znak podpory priviedli dnes do parlamentu svoje deti a vnúčatá. Zapojili sa tak do akcie Vezmite dieťa do práce, ktorú organizuje nezaradená poslankyňa Simona Petrík.vysvetlila.Petrík chce presvedčiť zamestnávateľov, aby začali uvažovať o spôsoboch, ako by mohli pomôcť svojim zamestnancom a zamestnankyniam. Poslankyňa informovala, že do minulého ročníka akcie sa zapojilo viac ako 100 rodičov. Tento ročník spoluorganizuje aj poľská poslankyňa Joanna Scheuring-Wielgus.Deti si do parlamentu dnes priviedol Boris Kollár (Sme rodina), Dušan Tittel (SNS), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba, Jana Cigániková (všetci SaS), Eduard Heger, Alan Suchánek (obaja OĽaNO-NOVA) a organizátorka Petrík.