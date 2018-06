V parlamente sa v pondelok nehlasovalo, plénum bolo takmer prázdne

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Plénum Národnej rady SR bolo počas pondelkového rokovania zväčša takmer prázdne. O návrhoch zákonov rokovalo počas piateho rokovacieho dňa 33. schôdze len niekoľko poslancov. V rokovacej sále ich počas celého dňa bolo asi 30 zo 150. Zvyšok chýbal. A to aj v úplnom závere dňa, kedy sa zaoberali témou exekučnej amnestie, s ktorou opakovane prichádza Sme rodina. Tému ešte neuzavreli.Podobná situácia bola aj v piatok (15.6.), kedy snemovňa rovnako ako v pondelok nehlasovala. Naposledy bola sála plná počas štvrtkového popoludňajšieho hlasovania. Potom sa poslanci rozišli a do rokovacej sály sa väčšina z nich už nevrátila. V pondelky zvyčajne nerokujú, ale pre množstvo bodov na programe sa dohodli, že budú. Snemovňa by sa mala zaplniť zas v utorok, kedy budú poslanci opäť hlasovať.Zákonodarcovia zväčša zdôrazňujú, že aj keď nesedia v sále, sú v priestoroch parlamentu, prípadne, že práca poslanca nie je len sedieť v pléne, ale aj chodiť medzi ľudí. Za svoju prácu berú poslanci plat spolu s paušálnymi náhradami vo výške okolo 3000 eur.Poslanci budú v utorok rokovať o návrhoch, ktoré si na tento deň naplánovali. Napríklad návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, novela zákona o súdoch či o stavebnom sporení, a tiež Program stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021.Zákonodarcov čaká aj hlasovací maratón. Od štvrtka popoludnia prešli asi 20 bodov, o ktorých majú rozhodovať. Hlasovať majú napríklad o päťpercentnom kvóre na počet žiakov osemročných gymnázií, o vytvorení Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo či o novom type bakalárskeho študijného programu - Interdisciplinárnych štúdiách. Na stole majú aj zvýšenie platov starostov a primátorov, zavedenie limitov na členov politických strán, legalizáciu súkromnej výroby alkoholu, ako aj zastropovanie dôchodkového veku.