V parlamente začala posledná predprázdninová schôdza

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 13. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR začali poslednú predprázdninovú schôdzu. Na programe je viac ako 70 bodov. Začať by mali zákonmi, ktoré plénu vrátil prezident SR Andrej Kiska na opätovné prerokovanie. Ide o novelu zákona, ktorá berie prezidentovi právomoc menovať a odvolávať šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Po novom ho má menovať vláda.Ďalší vrátený zákon je volebný a počíta s tým, že doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období by sa mohli vyhlásiť najneskôr do 31. októbra 2017. Na rad by dnes mala prísť aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá má zaviesť spravodlivejší a adresnejší systém financovania. Vládna koalícia chce právnu normu prerokovať v zrýchlenom režime.Plénum má rokovať aj o transformácii ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie, tiež o novele zákona o e-Governmente. Ten má zjednodušiť podpisovanie elektronických podaní, prinesie online platby kartou za elektronické služby štátu, centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie.Okrem vládnych návrhov prídu na rad aj poslanecké. Parlament má rozhodnúť napríklad o prísnejších podmienkach pre udeľovanie prechodného pobytu na účel štúdia u stredoškolákov z tretích krajín, ktoré navrhuje SNS. Koalícia presadzuje aj novelu školského zákona, ktorej cieľom je, aby sa termíny prijímacích pohovorov na stredné školy neprekrývali. Prichádza tiež so zvýšením príspevkov pre účastníkov národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovcov po týchto osobách.Koaliční poslanci predložili aj novelu, ktorá mení model riadenia ÚPN. Podľa ich návrhu by súčasný šéf úradu Ondrej Krajňák skončil 15. októbra 2017 vo funkcii, ostal by však členom správnej rady, a to do konca svojho funkčného obdobia. Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada. Predkladatelia tvrdia, že chcú zaviesť efektívny a transparentný model riadenia ÚPN. ÚPN a ďalší kritici návrhu považujú novelu za likvidačnú. Hovoria, že má ústav ochromiť. Poslancov žiadajú, aby ju odmietli.Snemovňu čaká aj päť návrhov na zmeny ústavných zákonov. Všetky predložili opozičné strany. Na ich presadenie je potrebné, aby za nich zahlasovalo aspoň 90 poslancov. Najviac návrhov tohto druhu predložila ĽSNS. Kotlebovci chcú dosiahnuť, aby poslanec, ktorý sa dobrovoľne vzdá členstva v materskom klube, prišiel o mandát. Ďalej dostať do ústavy drevo ako strategickú surovinu a znížiť kvórum na platnosť referenda.O nižšie kvórum sa vo vlastnej novele ústavy snaží aj OĽaNO-NOVA. SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina zas chcú ústavným zákonom "zabezpečiť stabilnú a predvídateľnú úroveň financovania obrany Slovenskej republiky na cieľovej úrovni najmenej dvoch percent hrubého domáceho produktu".Poslanci majú na tejto schôdzi tiež vybrať nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, člena Súdnej rady SR aj kandidátov na člena disciplinárneho senátu. Prerokovať by tiež mali správy generálneho a špeciálneho prokurátora.