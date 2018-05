V parlamentných voľbách v Malajzii získala väčšinu opozícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 9. mája (TASR) - Opozičná aliancia vedená expremiérom Mahathirom Mohamadom získala v stredajších voľbách väčšinu v parlamente. Končí sa tak 60 rokov trvajúca vláda Národného frontu, informuje agentúra AP.Podľa volebnej komisie získala opozícia zatiaľ 112 kresiel v 222-člennom parlamente a vládnuca koalícia Národný front premiéra Najiba Razaka 76 poslaneckých miest.Razak čelí podozreniu, že je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu týkajúceho sa zadlženého štátneho fondu a voličov nahnevali aj nové dane.Víťazný 92-ročný Mahathir Mohamad bol predsedom vlády 22 rokov - do roku 2003. Do politiky sa vrátil z dôchodku a do radov opozície vstúpil práve pre spomínaný korupčný škandál. Očakáva, že čoskoro zloží prísahu ako premiér.