Centrum okresného mesta Partizánske Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 25. augusta (TASR)- V Partizánskom plánuje nemecký investor postaviť nové obchodné centrum. Projekt chce realizovať prostredníctvom rozšírenia už existujúcej obchodnej galérie pri nákupnom centre. Informoval o tom primátor Jozef Božik.Popri rozšírení galérie o nové obchodné priestory plánuje investor vybudovať i parkoviská a novú prístupovú komunikáciu, ktorá by prepojila a zokruhovala miestnu dopravu.povedal Božik.Nová cesta by podľa neho mala viesť areálom bývalých závodov a vyúsťovať by mala pri nákladnej bráne.spresnil.Všetky náklady späté s rozšírením obchodnej galérie by pritom znášal investor, vrátane vybudovania prístupovej komunikácie, ktorá by prepojila areály bývalých závodov s obchodnými zónami.Zámerom investora sa zaoberali i partizánski mestskí poslanci, ktorí ešte na svojom júnovom rokovaní v tejto súvislosti odobrili zmenu územného plánu mesta, čím spustili proces prípravy tejto zmeny. Ak ju definitívne schvália, nové obchodné centrum chce investor vybudovať do dvoch rokov od odsúhlasenia projektu.