V. Patejdl: Elán mal pevný cieľ, chceli sme byť najslávnejší na svete

Bratislava 6. októbra (TASR) – Skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesových nástrojoch Vašo Patejdl (*10.10.1954) sa narodil v Karlových Varoch. V roku 1959 sa jeho rodina presťahovala do Bratislavy. Od roku 1968 pôsobil ako jedna z vedúcich osobností v skupine Elán. S ňou nahral prvé štyri albumy - Ôsmy svetadiel, Nie sme zlí, Elán 3 a Hodina slovenčiny.Na konci roku 1984 z Elánu odišiel. V roku 1985 získal striebornú Bratislavskú lýru za pesničku Chlapčenský úsmev, zložil hudbu k filmu Fontána pre Zuzanu. V roku 1986 vydal prvý sólový album Chlapčenský úsmev. Rok nato získal Zlatú lýru za pesničku Umenie žiť, vydal druhý album Lov na city. V roku 1987 ukončil štúdium kompozície na Vysokej škole múzických umení, dva roky nato vydal aj tretiu "sólovku" Mon amour. Napísal hudbu k filmu Fontána pre Zuzanu 2 a v roku 1996 obnovil spoluprácu so skupinou Elán. Rok nato vydal album Spovedaj ma zo spomienok.Úspešný je ako autor aj na muzikálovom poli. V Slovenskom národnom divadle mal 3. mája 1991 premiéru muzikál Snehulienka a sedem pretekárov, texty napísal Boris Filan. Skomponoval hudbu k muzikálu Adam Šangala (premiéra 28. novembra 2003 v Divadle A. Bagara v Nitre) a k muzikálu Jack Rozparovač (premiéra 27. februára 2007 v pražskom divadle Kalich). Od novembra 2009 uvádzali Rozparovača v kórejskom Soule. V roku 2004 vydal zatiaľ posledný štúdiový album Do očí. V bratislavskom divadle Nová scéna mal 10. októbra 2008 premiéru slovenský muzikál s jeho autorskými pesničkami Fontána pre Zuzanu.V októbri 2012 mal muzikál Jack Rozparovač premiéru v Tokiu. Zložil hudbu k muzikálu Tisícročná včela, ktorý mal premiéru 15. novembra 2013 v Divadle Andreja Bagara Nitra. V Brne mal 17. mája 2014 premiéru muzikál Don Juan, ku ktorému tiež zložil hudbu. Najnovším jeho muzikálom je Alenka v kraji zázraků, ktorý mal premiéru 22. septembra 2016 v pražskom Divadle Hybernia."Elán mal pevný cieľ. Chceli sme byť najslávnejší na svete, predpokladali sme, že dobyjeme všetky hitparády," uviedol populárny hudobník v rozhovore pre TASR.