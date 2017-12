V Peru vypukli po omilostení odsúdeného exprezidenta násilné protesty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 29. decembra (TASR) - Násilné protesty vypukli vo štvrtok v Peru po tom, ako tisícky demonštrantov vyšli do ulíc po celej krajine v reakcii na rozhodnutie prezidenta Pedra Pabla Kuczynského, ktorý omilostil bývalého diktátora Alberta Fujimoriho. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Demonštranti v hlavnom peruánskom meste Lima, ktorí pochodovali k budove najvyššiemu súdu, skandovali hesloK násilným stretom medzi protestujúcimi a políciou došlo aj v ďalších veľkých peruánskych mestách, napríklad v Arequipe, Chiclayu a Trujillu.Podľa tamojšej televíznej stanice RPP sa demonštranti v Lime pokúsili priblížiť aj ku klinike Centenario vo štvrti Pueblo Libre, kde je od víkendu Fujimori hospitalizovaný vzhľadom na svoj zhoršený zdravotný stav.Fujimori (79) vládol v Peru v rokoch 1990-2000, následne utiekol z krajiny pred stíhaním ohľadom rozsiahlych obvinení z korupcie a porušovania ľudských práv. Čilské úrady ho však v roku 2007 zatkli a vydali do Peru.Alberto Fujimori si v peruánskom hlavnom meste Lima odpykával 25-ročný trest za porušovanie ľudských práv počas jeho vlády. Napokon si všaklen necelú polovicu vymeraného trestu.Fujimori dostal v pondelok milosť od prezidenta Kuczynského, a to oficiálne z humanitárnych dôvodov. Fujimori totiž podľa lekárskych zdrojov trpíPodľa kritikov je omilostenie výsledkom tajnej dohody medzi synom Fujimoriho, ktorý je opozičným politikom, a prezidentom Kuczynským. Prezidentovo rozhodnutie padlo len niekoľko dní po tom, ako prežil hlasovanie o impeachmente v parlamente.