V Petrohrade sa začalo Medzinárodné ekonomické fórum. Uprostred šéfka MMF Christine Lagardová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 24. mája (TASR) - Vo štvrtok napoludnie SELČ sa začalo v Petrohrade Medzinárodné ekonomické fórum. Jeho organizátori očakávajú do 15.000 účastníkov z vyše 70 krajín. Medzi nimi nechýba šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardová, francúzsky prezident Emmanuel Macron i japonský premiér Šinzó Abe, s ktorým pricestovalo do Petrohradu do 300 podnikateľov. Najmenej 40 predstaviteľov veľkých francúzskych bánk a firiem sprevádza svojho prezidenta. Sú medzi nimi vysokí manažéri banky Société Génerale, automobilového koncernu Renault, svetovej kozmetickej firmy L'Oréal a ďalších spoločností.Obchod medzi Ruskom a Francúzskom vzrástol vlani medziročne o 17 %. Nemecko spomedzi všetkých európskych krajín investuje v Rusku najviac. Vlani sa realizovalo v Rusku celkom 238 zahraničných projektov. Ich počet sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o 38.Na fórum prišlo aj 40 globálnych investičných fondov, ktoré disponujú aktívami vyše 14 biliónov USD (11,96 bilióna eur).Hlavnými témami trojdňového podujatia, ktoré sa svojím významom približuje k Svetovému ekonomickému fóru v Davose, budú energetika, financie, doprava a komunikácia.