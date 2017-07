V Petržalke chce Bratislavský kraj vybudovať celoročný Family park

Na snímke predseda BSK Pavol Frešo. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. júla (TASR) – V blízkosti realitných projektov Južné mesto a Slnečnice v bratislavskej Petržalke by v budúcnosti mohol vzniknúť Family park, teda park rodinného typu so zábavno-vzdelávacím a oddychovo-rekreačným charakterom. Vyrásť by mal na pozemku s rozlohou deviatich hektárov, ktorý od roku 2008 patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) a kde sa už v minulosti uvažovalo s viacerými, napokon nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou. Taký je zámer kraja, ktorý plánuje vyhlásiť verejnú súťaž na investora projektu.uviedol na dnešnom brífingu predseda BSK Pavol Frešo. Ďalší postup bude podľa neho závisieť od počtu prihlásených záujemcov a kladených odborných otázok, na ktoré je kraj údajne pripravený. Aj preto trvala podľa Freša príprava podkladov na súťaž tak dlho. Vrátane toho, aby si kraj bol istý, že sa na pozemku nenachádza žiadna skrytá záťaž, či už zo zmeniek alebo iného podvodného konania, ako to bolo v minulosti. Bratislavský kraj je ale podľa neho pripravený informovať obyvateľov i poslancov o každom kroku v rámci projektu.Plánovaný celoročný rodinný park je inšpirovaný podobnými parkmi v niektorých susedných krajinách. Familypark funguje pri Neusiedler See v rakúskom Burgendlande, Park Mirakulum zase niekoľko desiatok kilometrov od českej metropoly Praha. V maďarskom Mosonmagyaróvári existuje Futura, avšak v tomto prípade ide o menší vedecko-technologický park. Podľa predstaviteľov kraja by však mal mať park dostatočný potenciál na to, aby prilákal nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.Dôraz by sa mal klásť na ekológiu a prírodné prvky a vyžitie od oddychu a rekreácie, cez šport až po rozvíjanie motorických skúseností či kreatívneho myslenia by tu mali nájsť všetky vekové kategórie, od jednotlivcov po rodiny.skonštatovala hlavná architektka mesta a zároveň členka komisie Ingrid Konrad.Na dlhodobo nevyužívaný a zarastajúci pozemok kraja s rozlohou 90.000 metrov štvorcových upriamil pozornosť koncom júna aj novomestský starosta a kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý. Ten by tu v prípade víťazstva v jesenných voľbách chcel do piatich rokov vybudovať Park športu a oddychu. V tejto súvislosti spustil na webovej stráne www.parksportu.sk verejnú diskusiu. Počas jej prvej fázy majú obyvatelia možnosť vyskladať si, čo by na danom pozemku mohlo funkčne vzniknúť, teda zvoliť, akým spôsobom sa má ktorá časť pozemku využiť. Na výber majú z piatich možností - šport, oddych, príroda, deti a seniori. Výsledky tejto časti participácie by mali byť podľa Kusého odprezentované verejnosti, čím by mali vzísť odpovede na otázky, čo konkrétne by sa tam malo vybudovať či koľko by to malo stáť.