V Petržalke čoskoro začne fungovať športový areál Jama

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk/HB Reavis Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk/HB Reavis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Na Vyšehradskej a Šášovskej ulici v bratislavskej Petržalke by už čoskoro mal fungovať nový areál pre šport a hry Jama za 180.000 eur. Ide o športovisko s rozlohou 17 árov, ktoré je celé pokryté moderným mäkkým povrchom a poskytovať bude športovo-oddychové aktivity pre všetky vekové kategórie. "V Jame sa finišuje, čakáme na osadenie posledných prvkov. Je to zrejme otázka veľmi krátkeho času," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Samotný povrch svojím farebným rozlíšením vytvára podľa nej bežeckú dráhu pre deti, ktoré sa môžu tešiť aj na 3D polgule na skákanie či chodník na preteky autíčiek. Na zlepšenie držania a spevnenia tela budú zasa návštevníkom slúžiť tzv. balančné prvky. Nechýba malé ihrisko s bránkami na futbal, moderná streetworkoutová zostava, pyramída z lanovej siete, hojdačka "vtáčie hniezdo", kopec s lezeckými úchytmi či samostatné cvičebné stroje pre seniorov. "Možno to bude znieť ako klišé, ale petržalský areál JAMA bude naozaj miestom, kde cvičí celá rodina," podotkol starosta Petržalky Vladimír Bajan.S budovaním športoviska začala petržalská samospráva začiatkom júna. Náklady na výstavu idú z rozpočtu mestskej časti.