V Petržalke možno budú vychádzať dvoje miestne periodiká

Bratislava 29. mája (TASR) – Je možné, že v bratislavskej Petržalke budú vychádzať dvoje miestne noviny. Aj takto sa môže skončiť kauza Petržalke noviny v prípade, ak petržalský starosta Vladimír Bajan podpíše uznesenie, ktoré schválili petržalskí poslanci na utorkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.Jedným periodikom sú Petržalské noviny, ktorých vydavateľom bola donedávna mestská časť, ale vlastníkom projektu a tvorcom novín bola spoločnosť Vydavateľstvo M.R.K. agency, s r.o., ktorá v roku 2015 vyhrala verejnú súťaž. Mestská časť podľa zmluvy zo svojho rozpočtu financovala tlač a distribúciu novín. Vydavateľstvo M.R.K. agency však na základe vývoja situácie a vlny kritiky zo strany niektorých poslancov, obzvlášť v posledných mesiacoch, požiadala starostu mestskej časti o zrušenie zmluvy, s čím starosta Vladimír Bajan súhlasil a novým vydavateľom Petržalských novín sa stala spoločnosť NIVEL Plus, s.r.o., vydávajúca Bratislavské noviny.Druhým by malo byť periodikum zatiaľ neznámeho názvu, ktoré by malo začať vychádzať od septembra. Jeho vydavateľom, vlastníkom názvu, domény či grafického vizuálu bude výhradne mestská časť. Na to bude potrebné vyčleniť z rozpočtu okolo 63.000 eur, poslanci však musia povedať, z akej rozpočtovej položky ich zoberú. Noviny by mali mať menej strán a menšiu periodicitu, ako Petržalské noviny, nedoriešená je otázka, kto, resp. ako by pripravoval obsah periodika. Iba takto však bude podľa poslancov zabezpečené objektívne informovanie obyvateľov a zamedzenie nekalých praktík a zneužívaniu novín v predvolebnej kampani.Doterajšie Petržalské noviny sa najmä v poslednom období dostali do paľby kritiky niektorých poslancov pre ich údajnú neobjektívnosť a to, že sa stalistarostu. Problematická mala byť aj samotná zmluva medzi mestskou častou a zhotoviteľom, ktorému vyčítali, že sa neoprávnene obohatil na inzercii a mestskej časti dlhuje okolo 100.000 eur.skonštatovala na tlačovej konferencii advokátka Lenka Jakubčová spolu s miestnymi poslancami za SaS Petrom Cmorejom a Jánom Karmanom. Poslanci zároveň nového majiteľa Petržalských novín vyzvali, aby prestal využívať erb mestskej časti a označil svoje noviny správnym označením.zdôraznil Karman. Noviny by tak nemali byť 24. ročníkom, ale 1. ročníkom s prvým vydaným číslom.Spoločnosť NIVEL Plus sa však bráni.podotkol konateľ spoločnosti János Gaál. Noviny podľa neho nie sú nové, nemení sa ani obsah, ani zameranie, ani periodicita. Pripúšťa len, že časom môžu pribudnúť rubriky a články, iné zmeny nepredpokladá.Na situáciu reaguje aj samotná mestská časť, ktorá sa ohradzuje voči niektorým tvrdeniam. "povedala Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Spoluprácu s vydavateľstvom označila za výbornú, pričom mestská časť, resp. miestny úrad nikdy nezasahovali do obsahu novín. Podstatou bolo vždy hlavne informovať obyvateľov o dôležitých, potrebných a zaujímavých veciach.Na otázku, či si je mestská časť vedomá toho, že by jej vydavateľstvo dlhovalo z príjmu inzercie, odpovedala Vnenková záporne. Okrem toho úrad podľa nej nedisponuje ani informáciou o tom, že by danú vec riešil nejaký súd, neobdržal ani žiadne rozhodnutie v tejto veci. Obvinenia dlho odmieta aj konateľka Vydavateľstva M.R.K. agency Gaba Belanová.S postupom poslancov však nesúhlasí každý z poslaneckého zboru. Poslanec Oliver Kríž priznáva, že k istým zmenám malo dôjsť, napríklad v prehodnotení niektorých ustanovení nájomnej zmluvy, keďže zmluvný vzťah nebol dobre nastavený, dalo sa to ale riešiť inak.uviedol Kríž. Otázkou tiež podľa neho ostáva, ktoré noviny budú obyvatelia vnímať ako zdroj informácií.