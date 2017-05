V Petržalke opäť čistia Chorvátske rameno od odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Chorvátske rameno v bratislavskej Petržalke sa aj tento rok dočkalo pravidelného čistenia. Mestská časť ho už desiatky rokov organizuje koncom apríla pri príležitosti Dňa Zeme, tentoraz ho však pre nepriaznivé počasie presunula nadnes.uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Záujemcovia a milovníci prírody sa môžu do čistenia brehov Chorvátskeho ramena pripojiť už od rána. Samospráva pre nich opäť pripravila potrebné náradie, rukavice a vrecia. V platnosti zostáva aj všetkých päť minuloročných stanovíšť, teda úsek od Dolnozemskej ulice po Medissimo, od premostenia Medissimo po Technopol, od Technopolu po premostenie Romanova, od premostenia Romanova po Jungmannovu a od premostenia Jungmannovej po Bosákovu ulicu.Časť Chorvátskeho kanála pri pontónovom moste čistili osem hodín už 21. apríla potápači z klubu OCTOPUS, ktorí zároveň vyčistili aj ďalší úsek jazera Veľký Draždiak, a to do vzdialenosti osem metrov od brehu medzi detským ihriskom a zátokou pri lese. Okrem plastových a sklenených fliaš vytiahli aj spodnú kovovú časť detského kočiara, niekoľko uhynutých rýb, plastovú loďku či pneumatiku, v ktorej bola zabetónovaná lešenárska rúrka.upozornil predseda spolku ochrancov vody Tomáš Rácz.Mestská časť hodnotí spoluprácu s ochrancami vody veľmi pozitívne. "skonštatoval petržalský starosta Vladimír Bajan. Okrem toho, že pomáhajú pri čistení Chorvátskeho ramena a počas leta zabezpečujú vodnú službu na prírodnom jazere Veľký Draždiak, sa napr. v minulom roku počas týždňa dobrovoľníctva podujali vyčistiť aj časť jazera Malý Draždiak.Čistenie Chorvátskeho ramena nie je jedinou akciou takéhoto druhu. Značný záujem prejavili obyvatelia aj počas marcového Týždňa čistoty v Petržalke. Tento rok sa prihlásili okrem väčšiny základných škôl aj obyvatelia z desiatich lokalít Petržalky a tiež športové kluby, napr. basketbalový klub na Budatínskej či vodáci z klubu Dunajčík. "," dodala Vnenková.