V Petržalke upozorňujú majiteľov na zaplatenie dane za psa úrad

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) – Majitelia psov v bratislavskej Petržalke už nezabúdajú na termíny svojich povinností. Ustriehnuť termín na zaplatenie miestnej dane za svojho štvornohého miláčika už totiž nemusia sami, upozorňuje ich na to miestny úrad. "Tým, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku, začal rozhodnutia o zaplatení dane majiteľom psov pre rok 2018 odosielať elektronicky a bude ich odosielať aj poštou," uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou.Najvyššia daň, a to 67 eur, sa týka psov v bytoch s kohútikovou výškou viac ako 43 centimetrov. Za menšieho psa zaplatí jeho majiteľ ročne 34 eur. Pes chovaný v rodinnom dome stojí svojho majiteľa 17 eur, a to bez rozdielu veľkosti psa. Od začiatku tohto roka majú úľavu na dani osamelí dôchodcovia a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) budú rovnakú čiastku, teda 17 eur ročne platiť bez ohľadu na výšku psa. Doteraz totiž za väčšieho psa platili 67 eur a výška dane 17 eur sa týkala len malých psov.Daň za psa je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Majitelia ju môžu zaplatiť buď na účet mestskej časti, v hotovosti v pokladni miestneho úradu na Kutlíkovej ulici alebo šekom. V uplynulom roku takto získala miestna samospráva okolo 170.000 eur. Mestská časť pritom v tejto súvislosti hovorí o viacerých benefitoch pre zodpovedných psičkárov.Tí sa môžu so svojím psom napríklad bezplatne zúčastniť základného výcviku v psom parku na Wolkrovej ulici. Na oddelení životného prostredia dostanú tiež 300 vrecúšok na psie exkrementy. Okrem toho pre nich samospráva buduje výbehy pre psov. V súčasnosti fungujú tri, a to na Vyšehradskej, Wolkrovej a Holíčskej ulici.